Alba Carrillo se sincera sobre la boda de Feliciano y Sandra Lago: “Se me hace bola”

La modelo no pasa por uno de sus mejores momentos y ha confesado sus problemas a Sonsoles durante la emisión de 'Ya es mediodía'. Uno de los momentos clave ha sido el viaje que realizó en Navidades a Nueva York , donde empezaron a llegarle los problemas a Alba Carrillo y, por el momento, siguen dándole más de un quebradero de cabeza.

Sonsoles ha sido clara y le ha pedido a su colaboradora su opinión respecto a la futura boda entre Feliciano López y Sandra Lago. La modelo se quedó callada... hasta que se arrancó a hablar contando una serie de problemas que muchos desconocían: "El asunto es que yo en Navidades tengo una historia personal complicada y me llevo un gran disgusto. Vuelvo de Nueva York muy baja de ánimos, me entero del tema de la boda, que encima tiene cierta relación con el tema del disgusto... se me hace bola".