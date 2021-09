“Ha sido compañera, entre comillas, en ‘Supervivientes’ pero, el día de la final, fui a felicitar a Olga (Moreno) porque, aunque yo no era defensora, ni me gustara, la quise felicitar porque ha sido mi compañera y Rocío Flores prácticamente me giró la cara” , cuenta Alexia Rivas.

Alexia aclara que no se lleva mal con Rocío Flores y, de hecho, han tenido “buen rollo a pesar de que yo he sido crítica con el concurso de Olga”. “Tuvo mal ganar porque hay que saber perder pero también hay que saber ganar”, añade. “Yo les dije que no olvidaran que era un concurso, un reality, para que no transcendiera pero no se lo tomó muy bien”.