Alexia Rivas llega como una auténtica estrella a 'Ya es mediodía': “Estoy feliz de retomar mi carrera periodística”

Alexia está feliz de retomar su carrera profesional y alejarse de una vez del mundo de los realitys “Estoy feliz de estar aquí, me parece que comenzar mi carrera periodística… Estoy encantada, orgullosa también y me habéis recibido muy bien”. Sin embargo, en el Fresh hablamos de todo y de todos, de ella también. La intención de Miguel Ángel Nicolás es que ella y Marta López terminen siendo amigas , y ella no lo ve muy complicado "Soy buena chica, que tenga carácter es otra cosa ”.

“Me pondré a trabajar a tope, no lo dudéis”, ha asegurado una Alexia que está deseando comenzar a darnos exclusivas en ‘Ya es mediodía Fresh’ y que no se ha negado a hablar de lo que tuvo con Alfonso Merlos “Podría escribir 20 libros, pero valgo más por lo que callo que por lo que cuento” .

El momento más esperado de Alexia Rivas en su primer día como chica Fresh, ha sido verle la cara ante la reacción de Marta López al saber que iban a compartir plató. Sin embargo, ella también ha apostado por la cordialidad y un supuesto buen rollito que tenemos nuestras dudas de que vaya a durar demasiado “Aquí es donde coincidiremos por primera vez… Sí creo que se alegre… No va a hacer una fiesta como si viniera su mejor amiga, pero no creo que esté mal porque yo no esté aquí… Me tengo que ganar el cariño de la gente con mi trabajo y con lo que hago… Acaba de llegar, es mi primer día, tengo que trabajar y demostrar”.