Marta López reacciona al fichaje de Alexia Rivas en ‘Ya es mediodía’: “Me acuerdo de Alfonso Merlos, mira quién ha venido a ocupar su lugar”

La carita de Marta López ha hablado por si sola antes de que Sonsoles Ónega le preguntara qué pensaba de su nueva compañera de trabajo, Alexia Rivas . La colaboradora del Fresh ha querido saber con pena si se merecía algo así y no ha podido evitar acordarse de su ex, Alfonso Merlos “mira quién ha venido a ocupar su lugar” .

“¡Qué malos sois! ¿Me lo merezco? Sabes de quién me acuerdo, de Alfonso Merlos… las vueltas que da la vida, mira quién ha venido a ocupar su lugar” , es lo primero que ha asegurado Marta López ante la curiosidad de Sonsoles Ónega sobre su opinión por el fichaje de Alexia Rivas en la sección del programa en la que ella también colabora .

Minutos más tarde y tras ver un vídeo resumen del fichaje de la reportera, Marta ha querido dejar claro que ella no tiene nada en contra de Alexia y que espera que su fichaje marque un antes y un después entre ellas “Lo que no consiguió ‘Supervivietnes’ lo vais a conseguir vosotros… Estoy muy contenta de que venga Alexia, es el momento de que se nos desvincule, que cada una siga su camino… Creo que lo va a hacer muy bien y yo no tengo nada que ver con ella”.