“No me hace gracia que salgan estas cosas”

Como era de esperar, Asraf le ha pedido explicaciones a su chica y esto es lo que ha dicho: “Yo le pregunté y ella me dijo que los audios de enero sí que eran verdad, pero que los de abril, no. Yo tengo que creerla a ella porque es mi novio, y no a este personaje que ya ha mentido otras veces”, ha aclarado, pero Marta López le ha recordado que “la primera mentirosa es ella”, que también engañó a todo el mundo diciendo que no se había besado con Asraf bajo las sábanas en GH VIP.