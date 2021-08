Se le ha tachado de “cutre”, “rancio” y “machista” en redes sociales pero lo cierto es que no es el primero sino que lo mismo le pasó a Maluma con su portada. Además, no son los únicos ya que hay otros y también mujeres que se rodean de hombres en actuaciones o videoclips.

La imagen generaba también la controversia en el plató de ‘Ya es mediodía’ y Cristina Fallarás enviaba un mensaje al rapero: “Copiar a alguien como tú has copiado a Maluma da no solo pereza si no una medida, me parece que es evidente que necesitas mujeres para vender ¿No es así? Es decir si no te rodeas de mujeres quizás no vendes”.