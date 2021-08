Amador Mohedano quiere reconciliarse con Rosa Benito tras ocho años de separación

Rosa Benito: "¡No lo quiero a mi lado, es que no lo quiero!”

“Cuando él estaba con una persona y yo como un perro no se acordaba de mí ¿Ahora que está solo ahora sí se acuerda de mí?", dice Rosa Benito

Amador Mohedano asegura que está “enamorado hasta las trancas de Rosa Benito” y que así ha sido siempre. Lo dijo en ‘Sálvame’ 24 horas después de su emotiva llamada a ‘Ya es mediodía Fresh’, parece haber intentado una reconciliación pero no tiene modo ya que su exmujer le tiene “bloqueado”.

Durante su conexión en 'Sálvame', Amador dijo haber llorado “a chillidos” por la ruptura y echar de menos “hasta el aliento” de su exmujer. Cree que si su ruptura no hubiera sido televisada, podrían haber resuelto sus problemas pero ¿Qué piensa Rosa Benito?

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ miraba hacia arriba emocionada, se declaraba “cansada” y “aburrida” de este “juego” y miraba a cámara para dejar clara su posición: “No quiero volver al pasado, he llorado mucho, creo que más que él, porque he visto situaciones donde he sufrido mucho”.

“¡Ya no puedo más que me deje vivir en paz!”

Rosa está harta y se mostraba más clara que nunca con su exmarido: “Quiero que dejes de hablar de mí, puedes ir a televisión, hacer reportajes o lo que te dé la gana, pero a mí déjame en paz”.

“Tú sabrás por qué te tengo bloqueado”, dejaba caer Rosa y es que estuvo ocho meses sin hablar con él, le dio otra oportunidad para retomar el contacto y ha vuelto a pasar: “Lo he tenido que bloquear otra vez y él sabe por qué”.

Rosa Benito duda de las intenciones de Amador Mohedano

“¡Ya no puedo más que me deje vivir en paz!”, decía Rosa perdiendo los nervios y es que duda de sus intenciones: “Cuando él estaba con una persona y yo como un perro no se acordaba de mí ¿Ahora que está solo ahora sí se acuerda de mí? ¡Pues no lo quiero a mi lado, es que no lo quiero!”

Rosa Benito y lo que pasó en 'Sálvame'