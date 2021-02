Carmen Lomana, la gran defensora de Miguel Bosé: "Nacho Palau ya es mayorcito para esforzarse"

La celebrity no ha dudado en dar todo su apoyo a Miguel Bosé en los medios, por este posicionamiento ha recibido muchas críticas como las de Massiel en el último programa del 'Deluxe', quien la llamó " zafia" . La cantante no entiende cómo puede hablar de ellos, "a mí me parece mal que se posicione sin conocer a Palau, ni a la madre, ni a los hijos" , aseguraba en el plató.

"Me parece zafia, me parece poco elegante y nadie le ha dado vela en este entierro", comentaba también Massiel en el 'Deluxe'. Carmen Lomana no ha dudado en contestarla desde el plató de 'Ya es mediodía', "casi no la conozco pero la tengo mucho respeto", ha asegurado, y eso de que la haya llamado zafia es lo que peor le ha sentado, "si hay una palabra con la que no me identifico es con esa", ha dicho. Pero también ha confesado que Massiel le ha pedido perdón en privado.