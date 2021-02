Lola, la madre de Nacho Palau, sobre Miguel Bosé: "Ha hecho las cosas mal separando a sus cuatro hijos"

Lola, madre de Nacho Palau y exsuegra de Miguel Bosé , rompe su silencio porque está cansada de escuchar muchas mentiras sobre su hijo . Se convierte en la fiel escudera de su hijo y no duda en decir todo lo que piensa con respecto a la polémica lucha judicial que mantienen Nacho y el cantante desde que se separaron.

“Pienso que Miguel ha hecho mal las cosas, separar a cuatro niños que son hermanos… Ellos tenían un proyecto en común, eran pareja y quería tener niños. No es verdad que ellos no quisieran ser familia, fueron como las parejas que quieren adoptar a un niño y les quieren desde que lo tienen. Fueron una familia hasta que empezaron a ir mal las cosas entre ellos. Nacho considera hijos a sus cuatro hijos pero Miguel ha dicho que no, que solo a dos”, dice Lola.