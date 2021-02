Lucía Dominguín reacciona a la entrevista de la madre de Nacho Palau: "Miguel no está feliz con la situación"

La hermana de Miguel Bosé entiende “la postura” de Nacho Palau y el deseo de juntar a sus cuatro hijos, pero asegura que los niños están “bien”: “Ellos no sufren tanto como nosotros. Estos niños se ven cuando quieren y no discuten”, declaraba Lucía Dominguín.

Lucía Dominguín aclara cómo está Miguel Bosé

“Yo creo que Miguel no está feliz con la situación, él es una persona muy sensible (…) No hace las cosas por pasión, él lo piensa, es muy cerebral”, apuntaba Lucía Dominguín.