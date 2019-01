El croquis de GH DÚO de Sonsoles Ónega: ¿quién ha estado con quién?

A Sonsoles Ónega le ha pasado como a muchos espectadores de GH DÚO: las relaciones de los concursantes se ha cruzado tanto que ya no sabemos quién va con quién. Carolina Sobe entra con su amante y la exnovia de éste y además convivirá con el amor de su vida; Sofía Suescún llegó con su ex y con la chica que también se enamoró de Suso en 'GH'… ¡Menudo lío! Por eso, la presentadora – como hacía con los ministros cuando era reportera en el Congreso- ha hecho una chuleta-croquis que no deja lugar a la confusión😂: