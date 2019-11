La madre de Diana Quer, tras las disculpas de ‘El Chicle’: “Yo ya no siento nada”

Diana López Pinel ha dicho: “Yo no tengo nada que perdonar, hay una justicia divina que lo hará por mí. Yo ya no siento nada, estoy tan cansada de esto…”; y Juan Carlos tampoco ha aceptado las disculpas: “Tuvo a mi hija en un pozo durante 500 días. Lamento tanto lo que sufrió Diana, que eso no tiene palabra. Él se ha reído y ha dicho que en 3 años va a estar en la calle, eso no es pedir perdón”, ha sentenciado.