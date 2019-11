El Chicle pide perdón de nuevo a la familia de Diana Quer

"No tengo nada más que decir que lo que ha dicho mi abogada que es pedir perdón". No coincide eso con lo que se ha visto en el juicio, una falta de arrepentimiento clara, más aún cuando El Chicle intentó volver a hacer lo mismo que lo que le hizo a Diana a una chica de Boiro. Con lo que está claro que el instinto es lo que le mueve. Y no solo eso. El Chicle intentó engañar a los investigadores y también manipuló el móvil para no ser capturado. No ha mostrado El Chicle a lo largo del juicio signos claros de ofuscación ni de dolor. Sí lo ha hecho la familia de Diana que ante las risas de El Chicle en la reconstrucción de los hechos, en la que volvió a mentir, se reía. Podía hacer sido tu hija, le espetó Juan Carlos Quer, que no pudo contener el dolor.