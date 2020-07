EActíVate: Una iniciativa une a más de 4.500 empresas que han conseguido reinventarse para reactivar la economía

Estos son solo dos casos de las más de 4.500 empresas de todos los tamaños que con el objetivo de que la rueda de la economía no pare se han unido a #EActíVate , la iniciativa que anima a la activación para generar empleo, movilizar a empresas y empleados, impulsar a emprendedores y poner en valor a empresarios y empresarias.

Si tu negocio también es un ejemplo de superación, se está reinventando o no ha parado de trabajar para que la economía de nuestro país no se detenga, únete a #EActívate a través de su web, un punto de encuentro para las empresas que siguen luchando para hacernos la vida más fácil y conseguir que esto no pare.