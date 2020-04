El gran enfado de Sonsoles Ónega con Javier Negre por relacionar el escándalo de Merlos con la gestión del coronavirus: “No te lo permito”

“Moncloa está encantada de que ‘Estado de Alarma’ (su programa de Youtube) se mezcle con el mundo del corazón. Mientras nos dedicamos a hablar de esto siguen muriendo muchos españoles por coronavirus”, dijo Negre. Marta López fue la primera en reaccionar a estas palabras, aludiendo a que ese tema se trató en profundidad en la sección de actualidad del programa. Aun así, el colaborador continuó: “Si con mi decisión consigo que se hable un minuto más de las víctimas del coronavirus ya he conseguido mi objetivo”.

Pese a que el programa ya iba a terminar, Sonsoles no dejó pasar ese comentario. “Tú sabes que no se utiliza esta historia como cortina de humo del Gobierno. Que se utilice para tapar muertos. No te lo permito”, dijo la presentadora, muy enfadada.