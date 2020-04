Javier Negre prohíbe que se emitan las imágenes del 'Merlos Place’ y Marta López se lo echa en cara: “No debéis coartar la libertad de la gente”

Javier Negre se ha quedado a la parte ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ para dar una exclusiva en relación al ‘ Merlos Place ’, el escándalo en el que una mujer en bikini salía detrás de Alfonso Merlos mientras él hacía una videoentrevista con Negre. El colaborador afirma que se ha visto muy afectado por todo lo que ha ocurrido entre Merlos, Alexia Rivas y Marta López y considera que no le viene nada bien ni a él ni a su canal de Youtube. Por eso ha tomado una decisión: “Desde hoy prohíbo la emisión de las imágenes de Estado de Alarma. Yo soy el propietario del canal y no autorizo a ningún medio a publicar ni una sola imagen. Esas imágenes se están usando para atacar mi imagen y a Estado de Alarma”.

El colaborador de ‘Ya es mediodía’ ha explicado que el mundo del corazón no le pertenece, por lo que no quiere verse más implicado en esta polémica. Marta López, también presente en la mesa, no está de acuerdo con la decisión que ha tomado Negre y se lo ha dicho en directo: “La gente que está ahí y nos ve se merece un respeto. No debes coartar la libertad de que la gente hable de las cosas cuando quiera hablar”.