Diego y Hugo Kau Mariscal, de 14 y 12 años, se encontraban desaparecidos desde el pasado 16 de diciembre en Jerez de la Frontera. El padre de los menores denunció la sustracción de sus dos hijos y señala que su exmujer se los llevó para no vacunarlos contra el coronavirus. Desde esa fecha, los niños no han acudido al colegio y no respondían a sus llamadas.