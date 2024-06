La reacción de los supervivientes al ver a Blanca Manchón de nuevo como concursante de pleno derecho: desconcierto total

La salida de Kiko Jiménez de Honduras de manera definitiva hacía regresar a Blanca Manchón de nuevo a la playa en la que se encontraban sus excompañeros. Y la reacción de estos no ha dejado indiferente a nadie. La windsurfista olímpica ha estado al filo de la expulsión en más de una ocasión y en todas ha vuelto más fuerte que nunca: tiene más vidas que un gato. Hasta ella misma lo decía al ser salvada por la audiencia: "Ya no me quedan vidas así que... ¡a saco!".