Irene Montero explica cómo se organiza con Pablo Iglesias para cuidar a los niños durante el confinamiento

Irene Montero ha dado en ‘Ya es mediodía’ su primera entrevista tras haber dado negativo por coronavirus . “Me dicen los médicos que ya no tengo el virus en el cuerpo y he podido salir del aislamiento”, ha contado en directo la ministra de Igualdad.

El perdón de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, pidió ayer perdón durante una rueda de prensa por los errores en la comunicación de las medidas a seguir para que los niños salgan de casa a partir del domingo. Montero ha opinado sobre esta intervención: “Es el perdón del vicepresidente y del Gobierno. Nos olvidamos de que los niños son parte activa de la sociedad, que no sean adultos no significa que no deban ser tenidos en cuenta”.