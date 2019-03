Después de la polémica que generó el cruce de opiniones sobre el feminismo entre Isabel Rábago y Carme Chaparro, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha vuelto a exponer su punto de vista. Esta vez, sobre la huelga del 8-M; un paro que ella no secundará por muchas razones pero, sobre todo, porque no tiene “una casa en Galapagar” y no vive “del Estado”. Así lo ha explicado tanto en su Twitter como en Instagram, repitiendo que es "una mujer libre".