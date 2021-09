Espinosa de los Monteros: "Muchos LGTBI miran hacia VOX porque son los únicos que les defienden"

Iván Espinosa de los Monteros ha hablado con 'Ya es Mediodía' sobre la falsa denuncia por violencia homófoba de un joven y el comportamiento de Marlaska: "Estamos defendiéndonos de unos ataques absolutamente infundado y lo que hemos dicho es que en VOX no vamos a permitir que se asocie tener una opinión libre con la violencia. Y pedimos una segunda cosa, que dimite el señor Marlaska porque es la segunda vez que lo hace y eso es muy grave y suficiente para que lo haga.

Una vez más, Espinosa de los Monteros ha desmentido sus polémicas declaraciones: "Yo no he dicho eso y ya lo ha desmentido la periodista que me entrevistó", dice refiriéndose a la declaración que se publicó según la cual había dicho que "hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora esos colectivos impongan su ley".