Javier Negre, del disfraz de bombera retirado: “La presión de las feministas es surrealista”

Las redes ardieron en críticas por un disfraz de bombera al que la casa comercializadora había quitado los pantalones para ponerle una minifalda. Los usuarios no comprendían esta versión tampoco realista de la profesión, pues cualquier bombera que acudiera así un incendio iba a sufrir graves quemaduras. Ya ha sido retirado de muchos centros comerciales, cosa a Javier Negre le ha parecido ridículo: “Esta presión feminista me parece surrealista. Si no te gusta ese disfraz para tu hija, no se lo compres”, ha dicho.