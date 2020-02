El representante de Joaquín Sabina: "La operación ha sido un éxito, es un momento delicado"

Su representante, visiblemente alterado, ha atendido a los medios para remitirse al parte médico: “Perdonad, estoy nervioso y no me encuentro muy bien, es un momento delicado como para toda persona que tiene una operación”. Eso sí, ha recalcado que la intervención ha sido un “éxito”: “Todo bien, es lo que dicen los médicos, puede variar, puede cambiar… más no podemos decir”.