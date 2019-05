José Luis, padre de la hija de la tercera detenida de Infancia Libre: “No he podido ver a la niña”

Tras no poder ver a su hija cuando fue a buscarla al colegio, José Luis, padre de la hija de la tercera detenida en el caso de Infancia Libre, ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’ para explicarnos los motivos que hicieron imposible que viera a su hija “No la veo porque hay una sentencia que dice que yo le he dado un bofetón a mi hija, algo que no es cierto” y además, nos ha dado detalles por los que él también está convencido de que la madre de su hija estaba metida en una trama organizada. Según ha explicado José Luis, en su caso se repiten los mismos patrones que en los anteriores, aseguran que pueden existir otros diez casos, y su hija también ha pasado periodos sin estar escolarizada: “Ayer estaba en el colegio, pero le han sacado de diferentes colegios para que no me viera… Ha estado sin escolarizar muchísimo tiempo”.