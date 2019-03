Habla la madre condenada a prisión por abofetear a su hijo: "No puedo verle en 6 meses"

'Ya es mediodía' ha entrevistado a María, la mujer que fue condenada a 2 meses de prisión por haberle dado dos bofetones a su hijo porque éste no quería ducharse después de hacer deporte. Ella ha explicado que los dos estaban "muy cansados", que discutieron y que, por eso, le dio "una bofetada", pero que este episodio no tiene "nada que ver" con un maltrato continuado ni nada parecido. Ahora no podrán verse en 6 meses por orden del juez.