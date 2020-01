Una madre, indemnizada con más de 5 millones de euros por negligencia en el parto

Asunción ha ganado el juicio en el que denunciaba al ginecólogo y la matrona que le atendieron en el parto por no hacer caso a los pitidos que estaban dando los monitores que controlaban en el buen estado de salud de su hija, que sufrió una vuelta de cordón. Paula es una niña enferma desde el momento en el que nació y hoy su familia contará con cinco millones y medio para poder cuidarla. A pesar de esto, Asunción no encuentra consuelo: “Me gustaría que no me dieran ni un euro y que mi niña estuviera bien”, ha dicho en rueda de prensa.