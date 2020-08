La pullita influencer de Marta López a Alexia Rivas: “Se ha llevado otra cosa, pero esto no”

El ‘Merlos Place’ arrancó con una pillada al Alfonso Merlos, que estaba en casa con una chica que no era su novia, Marta López. Pasados los meses, Alexia Rivas ya vive con el periodista y parece que quiere parecerse en algo más a Marta López: en sus fotos en Instagram.

El problema es que también querría anunciar las mismas marcas que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’, pero Marta lo tiene claro: “Se ha llevado otra cosa pero esto no, a lo mejor una foto mía tiene 13.000 me gustas y la suya 2.000. Lo que me ha quitado es un muerto de encima que te cagas”.