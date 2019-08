Un menor de 12 años empotra el coche de su padre en el patio de un colegio

Por increíble que parezca, no hay heridos pero los vecinos no dan crédito. El padre, asombrado, se llevaba las manos a la cabeza cuando unos testigos confirman cómo han visto al menor conducir. El coche era automático y parece ser que el joven se equivocó de marcha. Uno de los vecinos testigos asegura que por poco no ha sido atropellado: “Me podría haber matado”. Afortunadamente, los daños finales solo han sido materiales.