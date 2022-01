El padre de Sara, fallecida tras una lipoescultura: "El médico que la operó no nos ha dicho nada, ni queremos que lo haga"

"Estamos muy nerviosos, estamos viendo que este señor en ningún momento ha dado la cara y pensamos que tampoco la va a dar aquí. Así que nada, al menos hacer un poco de presión para que este señor tenga un poco de humanidad y se retire y no haga daño a más gente", cuenta su padre. "No lo ha hecho ni le voy a dar lugar a que lo haga ante mí. No se lo voy a reconocer. No nos ha dicho nada en ningún momento ni queremos que lo haga. Lo último que nos dijo es que todo estaba bien…pues más vale...".