Enrique López, sobre el plan de Navidad del Gobierno: “Las medidas de Madrid pueden ser iguales o diferentes, eso es cogobernanza”

Cenas de Nochebuena y Nochevieja de máximo 6 personas y toque de queda a la 01:00 horas de la madrugada, son las medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez respecto al plan sanitario del Gobierno para las Navidades de 2020 . Unas medidas que no sabemos si serán “iguales o diferentes” a las propuestas por la Comunidad de Madrid según ha afirmado Enrique López, su consejero de Justicia.

Enrique López, Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid , ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’ y aunque no ha puntualizado cuáles serán las medidas propuestas por la capital al Gobierno, sí ha dejado claro que nos enfrentamos a unas celebraciones muy distintas a las que estamos acostumbrados: “No vamos a tener unas Navidades normales y hay que sacrificarse y seguir apelando a la responsabilidad individualidad” .

Las medidas sanitarias que adoptará Madrid serán tomadas por su Consejero de Sanidad y se mostrarán en el consejo interterritorial de comunidades autónomas que tendrá lugar mañana. Eso sí, no ha asegurado que Madrid vaya a aceptar las medidas sanitarias del gobierno de Sánchez y ha recalcado el término cogobernanza: “Pueden ser medidas Iguales o diferentes, eso es la cogobernanza” .

Sonsoles Ónega ha querido saber si Madrid va a permitir la movilidad interprovincial de sus ciudadanos y López se ha vuelto a mostrar muy prudente: “Hemos decidido restringir la movilidad en el macropuente de diciembre, pero estamos a 22 días de la Navidad” . Una actitud similar a la que ha mostrado frente al plan de vacunación presentado por el Gobierno: “Tenemos que conocerlo y se estudiará… dependerá de la vacuna que se elija… no se pueden tomar decisiones sin contar con las comunidades autónomas… ”.

Eso sí, ha dejado claro que no se trata de un tema de improvisación y sí de respeto al virus: “Hace un mes, Madrid estaba en una situación y en un mes podemos estar en otra situación, eso no es improvisación”. Respecto a la Cabalgata de los Reyes Magos, ha asegurado que competencia de Martínez-Almeida “Eso lo tiene que decidir el Ayuntamiento y habrá que ver en qué situación se encuentra la epidemia en ese momento”, pero no se ha mostrado muy partidario de eventos multitudinarios: “Tenemos que evitar las grandes aglomeraciones, los grandes eventos, que esto pase cuanto antes y que el año que viene podamos disfrutar de muchas cabalgatas”.