El Plan de Navidad del Gobierno: Cenas de Nochebuena y Nochevieja de seis personas y toque de queda a la una

Propone cenas de Nochebuena y Nochevieja de un máximo de seis personas

Los días 24 y 31 de diciembre se limitará la movilidad desde la 1 a las 6 de la madrugada"

El documento incide en que los jóvenes respeten las normas

El Plan de Navidad del Gobierno es la noticia más esperada por los españoles. ¿Será posible reunirse este año con toda la familia? ¿Es factible este año irse de fiesta en Nochevieja hasta el amanecer para celebrar el año? ¿Podremos comernos las uvas en Sol? ¿Cómo van a ser las Navidades en el año del coronavirus? Algunas de las respuestas las adelantó el diario El Mundo, si bien el borrador del documento de documento de Propuestas de medidas de salud pública frente a la Covid-19 para la celebración de las fiestas navideñas ya se conoce al detalle.

A tenor de este borrador, que como tal podría ser modificado, algunas cuestiones quedan claras. No habrá cenas multitudinarias (las de empresa ya se han eliminado este año), ni tampoco toda la familia se podrá reunir en torno a la mesa porque en las cenas de Nochebuena y Nochevieja el máximo de personas será de seis personas. No solo eso, adiós también a esa fiesta de Nochevieja en la que a altas horas de la madrugada se acababa la noche tomando un chocolate porque el toque de queda será a la una de la madrugada. Los días 24 y 31 de diciembre se limitará la movilidad desde las 1:00 h a las 6:00 horas. El Ayuntamiento también ha pedido que la gente no vaya a Sol.

En cuanto a la vuelta a casa por Navidad no solo no veremos este año los típicos abrazos y besos en los aeropuertos. Esas imágenes son por ahora, cosas de pasado. El Ministerio aconseja a los jóvenes que vuelvan a casa (y que se tendrán que hacer las PCR oportunas), evitar aquellos viajes que no sean estrictamente necesarios. No solo eso, se pide a los jóvenes que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención para evitar contagios, en este caso que puedan mostrarse días después de realizarse la PCR si vienen de fuera de España. Una vez en casa, también deben tratar de limitar los contactos, interactuar sobre todo al aire libre en lugar de en el interior y usar mascarillas", reza el documento.

En lo relativo a los desplazamientos de la población nacional a otros países con motivo de las celebraciones navideñas, estos estarán condicionados a las normas o restricciones que se apliquen en los países de destino. Se deberán seguir las indicaciones sobre la necesidad o no de realizar una prueba diagnóstica en origen que sean requeridas en el país de destino concreto o garantizar la realización de una cuarentena.

En la vía pública, se favorecerá un mayor uso del espacio público al aire libre de manera que haya más espacios disponibles para la ciudadanía así como para la realización de eventos culturales, hostelería y comercio. En este contexto, el documento recuerda que el consumo de alcohol no está autorizado en la vía pública, ni el consumo de tabaco y asimilados cuando no se pueda respetar una distancia mínima

interpersonal de, al menos, 2 metros.

Las cabalgatas de Reyes, mejor no celebrarlas y si se hace, estáticas

Eventos como la cabalgata de Reyes y otro tipo de eventos que transcurren en las fiestas navideñas son situaciones de elevado riesgo de transmisión por la elevada cantidad de asistentes, la intensidad del contacto y dificultad para mitigar los riesgos asociados. Por lo tanto, Sanidad recomienda la no celebración de este tipo de evento. En cualquier caso, los eventos multitudinarios deben ser valorados de forma individualizada por las autoridades de salud pública siguiendo las Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España. Se recomienda que si se realizan cabalgatas se planteen alternativas que garanticen el

cumplimiento de las normas de higiene y prevención. Un ejemplo serían las cabalgatas

estáticas con ubicaciones en lugares donde se pueda controlar el acceso o retransmisiones de eventos navideños por televisión

El documento recuerda que en todos los contexto se deben mantener las medidas de prevención, las llamadas 6M: mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible); manos (lavado de manos frecuente); metros (mantenimiento de la distancia física); maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura); minimizar número de contactos (preferiblemente siempre los mismos); y "me quedo en casa si síntomas, diagnóstico o contacto".

No deberían acudir a ninguna reunión familiar o social aquellas personas que han sido diagnosticadas con la covid-19 y aún están en periodo de transmisibilidad; tienen síntomas de la covid-19; están esperando los resultados de la prueba diagnóstica de coronavirus; o pueden haber estado expuestas a alguien con la covid-19 en los últimos 14 días.

Se recomienda evitar o minimizar las reuniones en el ámbito social como celebraciones del trabajo, antiguos alumnos, clubs deportivos... En el caso de celebrarse, serán de un máximo de 6 personas y preferiblemente en el exterior (al aire libre o en terrazas con máximo 2 paredes). Se debe garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención.

Mejor no cantar villancicos en lugares cerrados y sin ventilar

El documento detalla que en España los principales ámbitos de transmisión de los brotes, la mayoría de éstos se producen en el ámbito social, sobre todo en reuniones de familiares y amigos no convivientes y, siendo principalmente en lugares cerrados, como puede ser en domicilios o espacios interiores, en muchos casos mal ventilados, donde se habla en voz alta, se canta y no se hace buen uso de la mascarilla o se realizan actividades donde es incompatible su uso continuo, como comer o beber. En estas fiestas es una costumbre muy extendida el que la ciudadanía se junte para hacer celebraciones muchas veces en lugares cerrados y no siempre bien ventilados.

Visitar belenes o conciertos navideños, al 50% de aforo

Otro tipo de eventos realizados en plazas o lugares concretos como visitas a instalaciones de portales de Belén o conciertos navideños, donde se pueda controlar el acceso y la distancia interpersonal durante el evento, podrán mantenerse respetando un aforo del 50%.

Sí habrá maratón de San Silvestre, pero sin público

La celebración de grandes eventos deportivos como la maratón de San Silvestre se podrá realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores (limitación de aforos, salidas escalonadas, repartir la participación a lo largo de varios días,..) y se recomienda que se realice sin asistencia de público, y que se promueva su retransmisión por televisión.

Misas del Gallo, con limitación de aforo, sin cantar y respetando toque de queda

Las ceremonias religiosas en espacios cerrados seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma, siempre que se puedan mantener la distancia de seguridad. Durante la celebración del acto religioso se recomienda no cantar y usar música pregrabada. La celebración de eventos religiosos como la misa del gallo se podrá realizar siempre que no interfiera con la limitación horaria de la movilidad nocturna. Se podrán ofrecer como alternativa servicios telemáticos o por televisión.

En los comercios, máximo seis personas

En el interior de los establecimientos se seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma. Se permitirá hasta un máximo de 6 personas por mesa con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales de una mesa y entre mesas diferentes. Se debe garantizar una adecuada ventilación natural o mecánica. En las zonas exteriores de establecimientos de restauración y hostelería se seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma. Se mantendrá una distancia mínima de 1,5 metros entre comensales de una mesa y entre mesas diferentes y

se permitirá hasta un máximo de 6 personas por mesa. Se reforzará el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y de evitar el picoteo. Evitar el consumo de tabaco y productos relacionados en espacios de uso social y comunitario incluido las terrazas.

Sí habrá mercadillos navideños

El documento llama a promover las compra en el pequeño comercio, de vecindad, ya que favorece la disminución de las aglomeraciones, pide la realización de compras escalonadas en el tiempo con el objetivo de minimiza la movilidad. La población debe organizar sus compras pues, con antelación, para evitar las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales. El pequeño comercio seguirá las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma, garantizando que se mantiene la distancia de seguridad. Si esto no es posible se permitirá el acceso al local a un cliente solamente. Los grandes centros comerciales y las grandes calles comerciales seguirán las normas de aforo establecidas en ese momento en cada comunidad autónoma y deberán tener un control de acceso. Se podrán organizar mercadillos navideños manteniendo los aforos establecidos en ese momento en cada comunidad autónoma y siempre que sean al aire libre y se pueda mantener la distancia de seguridad.

Actividades culturales respetando aforo

Las actividades navideñas tradicionales que se celebren en cines, teatros, auditorios, carpas de circo o similar se realizarán respetando el aforo vigente en la comunidad autónoma, siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila en caso de asientos fijos o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia. Cuando sea posible, las actividades y exposiciones típicas de estas fiestas se realizarán al aire libre y siempre garantizando que se cumple la distancia de seguridad para minimizar el contacto entre los asistentes.

Más transporte público en Navidad y parques abiertos

Durante el periodo navideño, las administraciones competentes asegurarán el aumento de la frecuencia de horarios del transporte público al máximo para evitar las aglomeraciones y posibilitar el cumplimiento de aforo, garantizando una adecuada ventilación y que la población cumple las medidas de prevención que incluyen no hablar ni comer y hacer un uso correcto de la mascarilla. Siempre que sea posible, los desplazamientos se realizarán en transporte al aire libre y seguro, priorizando caminar o ir en bicicleta. Se favorecerá un reparto del espacio público que promueva las actividades que se realizan caminando o en bici en las cercanías del domicilio, mediante la peatonalización de espacios, la creación de carriles bici o el mantenimiento de los parques abiertos.