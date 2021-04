Javier Negre saca la cara por Froilán: “No creo que haya que criminalizarlo de esa manera”

Froilán no tenía ningún salvoconducto para saltarse el confinamiento perimetral, según Javier Negre

Sonsoles Ónega estalla: “Es peor, Javier Negre y si no renuncias a la línea sucesoria”

Javier Negre ha conectado en directo con Sonsoles Ónega en ‘Ya es mediodía’ para informarnos de los motivos por los cuales Froilán se había saltado junto a su hermana Victoria Federica el confinamiento perimetral en Semana Santa y habían viajado a Marbella, pero ha terminado defendiendo lo que para los colaboradores era indefendible y contra las cuerdas, tras un comentario de Cristina Fallarás.

Javier Negre ha comenzado su intervención aseguran que el nieto del rey emérito estaba “Hipertranquilo no, lo siguiente… Es el peaje que tiene que pagar por ser nieto de quien es y sobrino de quién es… Yo conozco mogollón de gente que fue a Marbella ha pasar la Semana Santa y no por motivos de trabajo…”, y antes de que pudiera decirnos si Froilán tenía o no un salvoconducto para viajar a Andalucía, se ha encontrado con un “Si tienes nombre denúncialos, pichón” de Cristina Fallarás.

Sin saber muy bien cómo justificar su falta de responsabilidad hacía la sociedad en un estado de alarma sanitaria como el que vivimos, Javier Negre ha intentado justificarse asegurando que son cosas que todos vemos en las redes sociales y en la mesa ha comenzado un debate un tanto peliagudo. Con la intención de no desviarse del tema, Sonsoles Ónega ha vuelto a centrar la atención en las vacaciones de Semana Santa de Froilán y Negre ha asegurado que “Por la información que tengo es que a día de hoy no tiene ningún tipo de salvoconducto, hay una difícil explicación”.

Javier Negre ha intentado por todos los medios justificar la actuación de Froilán y en sus argumentos ha hablado de un supuesto ataque a la corona, momento en el que hasta Jaime González, monárquico declarado, ha intervenido “No hay mayor defensor de la corona que yo, soy monárquico convencido, pero Froilán no es un chaval más, es el cuarto en la línea de sucesión al trono, es un excelentísimo señor… Hoy se lo rebajo, no tiene un pase, no es un chaval más”.

“Es un chaval que está mal asesorado… Ellos no han ido a Marbella a esconderse como otros, se han dejado ver, se han paseado por el paseo marítimo”, ha seguido justificando Negre hasta que se ha encontrado con un rotundo “Es peor, Javier Negre y si no renuncias a la línea sucesoria”, de Sonsoles Ónega que no ha admitido eso de que a Froilán se le esté criminalizando por ser quién es.