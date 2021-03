Javier Negre asegura que Quique San Francisco fue abandonado por sus compañeros de profesión: “Le criminalizaron por mostrar su afinidad a Vox”

Recién llegado del tanatorio de despedir los resto del actor Quique San Francisco y visiblemente afectado, Javier Negre ha explicado cómo se sentía ante la muerte de su amigo: “Ha sido muy triste porque Quique era una bellísima persona que fue condenado al ostracismo por una mera cuestión ideológica… conozco a Quique desde hace un año y me encontré con un pedazo de actor incomprendido por su propio gremio, criminalizado por parte de la izquierda por el simple hecho de ir en contra del pensamiento político imperante o no ser políticamente correcto o mostrar su afinidad a partidos como Vox. Y este año ha sido un auténtico calvario para él, donde algunas personas que se han beneficiado de él, que le han exprimido hasta la saciedad, no se portaron nada bien. Era una persona con una situación económica muy delicada, una situación familiar también muy delicada… Hemos estado con su familia adoptiva, que son ucranianos, que estaban ahí y me da mucha rabia porque muchas personas que hoy en las redes sociales van de amigos de Quique San Francisco son esas personas que cuando Quique les llamaba para pedirles una pequeña ayuda económica no estaban para ayudarle, le han tratado muy mal”.