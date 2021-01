La tierna y divertida conversación de Sonsoles Ónega y la auténtica Filomena: “Son de armas tomar usted, y la tormenta”

Tras 72 horas con el nombre de Filomena convertido en el auténtico protagonista de la actualidad, ‘Ya es mediodía’ ha querido conocer a otra Filomena de armas toma r. Una mujer de 97 años de Toledo que no podía imaginar que su nombre se iba a convertir en el nombre más famoso del momento.

‘Ya es mediodía’ ha conectado en directo con el pueblo de Sonseca en Toledo para conocer a la auténtica Filomena. Una tierna mujer de “97 años y medio” que aunque asegura que no puede dormir por el miedo a que sus hijos tengan que salir de casa con las calles llenas de hielo, nos ha contado cómo es tener el mismo nombre que el temporal que ha hecho historia en nuestro país.

Asombrada por la elección de su nombre para este fenómeno meteorológico, Filomena nos ha explicado que en sus casi cien años de edad no había visto algo así “no he visto una nevada como esta, esto es algo fuera de la normal… Quien me iba a decir a mí que sería tan famoso por mi nombre”.