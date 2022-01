También son cada vez más frecuentes los problemas que estas personas sufren en la piel debido al excesivo uso de geles hidroalcohólicos. Sienten un miedo que les invita a quedarse en casa y no querer salir o tener contacto con nadie . Estamos ante un nuevo problema de salud mental surgido a raíz de la pandemia y que tiene que ser tratado por un especialista.

Ante la pregunta de qué nos afecta más o qué nos produciría más miedo del contagio, el psicólogo tiene claro que es “Contagiarte o contagiar a las personas que queremos y la anticipación de que eso pueda tener consecuencias para las personas”. Respecto al teletrabajo para evitar el sufrimiento de estas personas, no lo ve cómo una solución y sí como un medio para afrontar la pandemia “El teletrabajo es muy adecuado en este momento de pandemia siempre que se pueda, pero no para superar el problema. Para solucionarlo, hay que enfrentarnos a los problemas. Podemos salir a dar un paseo con amigos, con mascarilla, con la distancia de seguridad… Es bueno para enfrentarnos a la pandemia, pero para enfrentarnos a los miedos, no es necesariamente bueno”.