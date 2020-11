La herencia de Rosario Porto: El chalet en el que fue asesinada la pequeña Asunta sigue en venta

Un chalet que fue la primera construcción de lujo de la zona y que salió a la venta por un millón de euros tras el asesinato de la pequeña Asunta. Es una chalet de cinco habitaciones, cinco cuartos de baño, piscina… con unos 400 metros cuadrados construidos sobre una hectárea de terreno. El chalet actualmente se encuentra en muy mal estado, tras sufrir un robo y varias okupaciones, pero este no sería el principal motivo de que el inmueble no se pudiera vender por un precio superior a los 100.000€. Se trata de una casa construida sobre una finca rustica de protección forestal que si fuera derruida, no podría ser remplazada.