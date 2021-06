Joaquín Amills, sobre Beatriz Zimmermann: “Saca las fuerzas de no tener odio”

“Saca las fuerzas de no tener odio, de ser positivo… Siempre sacó fuerzas y demostró no tener negatividad”, ha asegurado Amills tras publicarse una nueva carta de Beatriz donde muestra su dolor con muchísima dulzura y delicadeza. Sonsoles Ónega ha querido saber por qué se había mantenido oculto el maltrato y las vejaciones que Beatriz sufría constantemente y Amills ha explicado que se trataba de algo premeditado porque contaban con que las niñas estaban vivas y no querían enfadar a Gimeno: “Nosotros sabíamos todo desde el primer momento, a los cuatro se estableció un perfil de este individuo con ayuda de Beatriz y todo su entorno. Y marcamos que podíamos hacer pensando siempre que las niñas estaban vivas… No pensábamos en este desenlace, pensábamos que las tenía en algún sitio… Intentamos mostrar la cara de intermediación, de ablandar su corazón… Teníamos el guion hecho en caso de que nos llamara… no dejamos nada al azar, pero no podíamos mostrar quién era realmente ese monstruo… Durante el último año era un continuo de insulto, vejaciones, infidelidades durante todo el matrimonio, infidelidades durante todo el matrimonio, machista, xenófobo…”.