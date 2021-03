Tres jóvenes de 20 años, detenidos por dar una paliza al Pequeño Nicolás: "Grabe parte de la agresión hasta que de un golpe me caigo al suelo"

Todavía con el miedo en el cuerpo y un poco en shock , Fran le ha explicado a Sonsoles Ónega que eran las once menos veinte de la noche aproximadamente cuando salía con unos amigos de cenar de un restaurante de Castellana y un joven se le acercaba a pedirle una foto, pero de una forma que no le gustó “Me vino un chico, yo siempre me hago fotos, lo hago encantado, pero si me lo piden de forma agresiva como fue, le dije que no… Me cogió del cuello de una forma de colegueo, pero no me gustó” .

“Estoy triste y mal, no entiendo que por un motivo así me pase esto… Me da miedo que vuelva a pasar. Estoy en shock, pero no lo entiendo”, asegura Fran todavía sin poder creerse lo que ha sucedido, con miedo y el deseo de poder ser una persona anónima “Intento tener un perfil lo más alejado posible, pero sigo siendo muy conocido… Muchas veces me gustaría ir por la calle sin que nadie me conozca… Son muchos años, desde que tenía 20 y ahora tengo 27… noticias que no se cuentan cómo se tienen que contar. Me gustaría empezar una vida normal”.