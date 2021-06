Maricarmen, la ventrílocua, una de las últimas personas que habló con José Luis Moreno antes de ser detenido: “Quedó en mandarme más escenas”

Maricarmen habló el pasado viernes con su gran amigo José Luis Moreno: “Estoy flipando”

Maricarmen y José Luis Moreno son dos de los ventrílocuos más conocidos del país

Maricarmen asegura que José Luis Moreno le pagó muy bien y “¡siempre!”

Tras ser testigo de un brutal registro en su casa de Boadilla del Monte (Madrid), José Luis Moreno ha pasado su primera noche en prisión y su gran amiga Maricarmen, la ventrílocua, ha hablado con José Araque para ‘Ya es mediodía’. La humorista habló con Moreno el pasado viernes y no podía imaginar que algo así iba a suceder.

A María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, la ventrílocua, más conocida como Maricarmen y sus muñecos, le ha pillado totalmente por sorpresa la noticia de la detención de su gran amigo el productor audiovisual, José Luis Moreno. “Hablar con él el viernes cariño, y encontrarme el lunes, ayer, con esta noticia. Pues estoy como los demás, estoy flipando… Muy bien pagada, ¡siempre! A mí no me debía jamás, ni me ha dejado de pagar nada”, explicaba la artista antes de contarnos el motivo de su conversación con Moreno.

“Me mandó una serie de planos de los últimos que ha grabado, que se me han borrado, porque tengo un teléfono nuevo y lo manejo mal… Quedó en mandar nuevas escenas y como no me las mandaba me enfadé, me enfadé entre comillas… “eres un pesado, no me haces ni caso, que me mandes las escenas… Un beso. Te quiero”, así ha explicado Maricarmen cómo José Luis Moreno compartía con ella las escenas de la segunda temporada de su nuevo mega proyecto de ficción ‘Resplandor y tinieblas’.