Mateo, testigo de la agresión de Noelia de Mingo en El Molar: “Me pareció que era bastante normal, nada de loca con los ojos muy abiertos”

Respecto a la mirada o el aspecto que tenía Noelia de Mingo en ese momento, Mateo no notó nada raro “La vi perfectamente, me pareció que era bastante normal, nada de loca con los ojos muy abiertos y mirada desorbitada… Se fijaba en todo, me miró a los ojos… Ella no dijo nada, solo hablaba la dueña que se dirigía a ella por su nombre”.