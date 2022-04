Víctima del incendio intencionado en un bar de Barcelona: “Sigo sin creerme que estemos vivos”

Los vecinos del barrio ya habían alertado a las autoridades de que algo así iba a suceder ya que la dueña del local aseguraba ser víctima de una trama que quería acabar con ella y que la perseguían . Incluso, un vecino chino había querido hablar con ella en su idioma, pero no había conseguido ningún resultado.

Llena de nervios y todavía con el susto en el cuerpo, una de las vecinas no ha contado cómo consiguieron salir con vida del edificio y cómo sus peores presagios se habían cumplido “Un incendio con bolas de fuego, es posible… Cuando salimos arriba del todo, fue así, primero fue la explosión, salimos todos a la escalera, no se podía salir y nos subimos a la azotea… Al cabo de un rato comenzó a salir más humo y llamaradas de fuego gigantesco, era horrible. Sigo sin creerme que estemos todos vivos, pensábamos que no íbamos a salir, yo ya lo tenía asumido”.