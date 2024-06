Mario González ha acudido a 'Beduck Podcast' , el programa de uno de sus mejores amigos para hablar principalmente acerca de su paso por dos programas de Telecinco: 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2024' . El madrileño ha contado que le ha sido mucho más dura la experiencia en Honduras porque el pasar hambre y el no tener noticias de su hijo le desestabilizaron y le hicieron sacar una rabia interior que no le permitió mostrarse tal y como es, pero agradece haber tenido al lado a su novia, Claudia Martínez .

El empresario cree que la influencer fue un gran apoyo para él porque era la persona que le ayudaba a mirar la parte positiva, aunque también piensa que les perjudicó a ambos haber concursado siendo pareja porque no solo tenían sus propias preocupaciones como el hambre que pasaban o lo mucho que echaban de menos a sus respectivas familias, sino que también tenían que ver como el otro sufría por ello: "Ya nos habían avisado otras parejas que era más duro".

El conductor del podcast le ha preguntado si tuvieron momentos íntimas en pareja y, en concreto, si mantuvieron relaciones sexuales fuera de cámaras. Mario ha explicado que como se cumplía el principio básico de la famosa Pirámide de Maslow, que es la estar alimentado correctamente, no tenían libido y no mantuvieron relaciones sexuales: "No te salen otras necesidades y a quien le salen enhorabuena por ellos, pero lo primero es que estás pensando en el hambre que tienes".