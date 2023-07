“Me encuentro bien, pero no voy a decir nada. Me quiero mantener al margen”, explicaba. De momento, prefiere “no decir absolutamente nada” y mantenerse en un discreto segundo plano: “Lo que haya salido, lo habrán hecho con alguna intención”.

“No voy a desmentir ni a afirmar nada, me voy a mantener en mi anonimato y en mi vida privada, que es la que me importa. Quiero tranquilidad ahora mismo”, decía la mujer a la que se relaciona con Bertín Osborne desde hace un año.

“Ella dice que no quiere pronunciarse, pero no desmiente la noticia. El embarazo lo llevará de una forma discreta y en privado”, aclaraba el periodista, que ha añadido que la joven quiere “estar como hasta ahora”: “No quiere ser personaje público, no quiere hablar y lo que tenga que aclarar, si hay algo que aclarar, lo hará en su día”.