Alba Carrillo e Isabel Rábago estallan al escuchar a Miguel Ángel Nicolás decir que Olga Moreno es “una buena superviviente”

Miguel Ángel Nicolás, asegura que Rocío Flores da a su madre su lugar: ““Se acabó la sección y dijo yo tengo a mi madre aquí y a Olga aquí”

Isabel Rábago, sobre Olga Moreno: “Lleva 20 años contando la misma historia, no se sale del guion y vuelve a mentir”

Rocío Flores le aconsejó que no lo hiciera, ella prometió que no lo haría, pero parece que ha perdido la memoria. Olga Moreno no para hablar de su familia, de Rocío Carrasco y de hasta la Más Grande y eso tiene sus consecuencias. Olga habla y las amigas de Rocío le responden alto y claro.

Alba Carrillo e Isabel Rábago han escuchado muy tranquilas cómo Olga Moreno hablaba de Rocío Jurado y una vez más de su hija en ‘Supervivientes 2021’, pero en el momento que han escuchado a Miguel Ángel Nicolás asegurar que Olga Moreno era muy buena supervivientes porque además de ganar las pruebas no paraba de dar vídeos, las amigas de Rocío Carrasco han saltado como dos resortes “Lo de las pruebas, vamos a ver”. Y es que Alba Carrillo está convencida de que Olga no debería cobrar ni un duro “Su caché que se lo den a Rocío carrasco porque está concursando ella”.

Isabel Rábago cree que más que hablar por boca de su marido Antonio David Flores, lo que Olga hace es repetir una mentira “Lleva 20 años contando la misma historia, no se sale del guion y vuelve a mentir”. Y ha puesto el ejemplo de que mantiene que Rocío Carrasco no habló con sus hijos durante los cuatro meses que estuvo en Houston con su madre y eso no es cierto “Rocío llamaba todos los días al colegio y hablaba con los niños”.