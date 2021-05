“Recuerdo un episodio que ella me decía “que no me lo quiero encontrar, no me quiero encontrar con este señor”, ella pasaba miedo”, ha asegurado. Rocío Carrasco también comentó que aunque intentaba estar concentrada al máximo en su trabajo, la fuerte medicación le hacía tener cambios bruscos en su estado de ánimo “igual reía a carcajadas que me ponía a llorar”. Algo que Alba asegura no haber notado ya que ella también atravesaba un momento muy complicado anímicamente “A causa de la medicación tenía altibajos, pero como yo estaba igual que ella no lo notaba”.