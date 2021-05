Rosa Benito, sobre Rocío Jurado: “Tenía cáncer de páncreas, no tenían ninguna mancha”

Rosa Benito, a Lidia Lozano: “No le costó mucho grabar ese especial, tenía mucha ilusión”

Amador Mohedano da la razón a Rosa Benito: “De eso de las manchas, nada de nada”

Le desmintió, se equivocó y pidió perdón, pero en esta ocasión ha dicho… ¡Basta! Rosa Benito no entiende que le ha llevado a Antonio Canales a mentir de esa manera sobre Rocío Jurado, pero ha dejado claro que ni Rocío le dijo “me voy a morir”, ni tenía ni una sola mancha en todo su cuerpo y eso de que la vio en bragas y sujetador, es… ¡Mentira!

Antonio Canales se sentó en el ‘Deluxe’ para decir aquello de dónde dije digo, digo Diego y en un intento de justificar todas sus mentiras en ‘Supervivientes 2021’ sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac, decidió contar cómo fue su encuentro con su amiga Rocío Jurado en la última gala que grabó para Televisión española. Una versión de la historia que ha enfadado muchísimo a Rosa Benito porque todo lo que dijo no era verdad.

Tras volver a escuchar al bailaor contar que Rocío Jurado le enseñó las manchas que le habían salido por el cuerpo y confesarle que se estaba muriendo, Rosa Benito ha tomado la palabra y se ha puesto en pie para desmentir dicho relato punto por punto. Es más, Rosa ha mandado un mensaje a Lydia Lozano y a todos los que quieren hacer creer que el especial se grabó en dos días porque Rocío no estaba bien y eso no es cierto: “

“A Lidia que se la oye por ahí, para nada le costó mucho grabar ese especial, tenía mucha ilusión porque después de quince meses se volvía a subir a un escenario… Rocío no tenía ni una mancha en el cuerpo, no entiendo por qué se tiene que decir esa barbaridad, qué yo me salgo y ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está su hemana? ¿Y su maquilladora y Juan de la Rosa? Ella por desgracia el cáncer que tenía era de páncreas, no tenía ni una mancha en su cuerpo, tengo yo más manchas del sol”, ha asegurado una Rosa Benito muy cansada de mentiras.

Según ha aclarado es imposible que Rocío se quedara en ropa interior delante de Canales porque eso no lo hacía delante de nadie: “Yo no la he visto nunca en bragas y sujetador, que yo no la he visto nunca en bragas y en sujetador, que era ella muy pudorosa”. Rosa ha explicado cómo la ayudaba a cambiarse entre actuación y actuación y la Más Grande en un momento dado le decía “No mires”.

Y es que Rosa no entiende por qué miente así Antonio Canales “Delante de mí, durante 20 años, no lo ha hecho y no entiendo, de verdad… Rocío adoraba a Canales, hemos vivido muchas cosas, pero lo que no es verdad se tiene que decir”. Es más, respecto al tema de la rulot, Rosa ha aclarado que Rocío tenía su propio camerino y que de eso hay pruebas “Tiene un camerino dónde estamos todos, donde está su hija, Amador, Juan de la Rosa…”.

Parece que hay gente empeñada en decir que Rocío estaba muy débil y que tuvo la culpa de que el espectáculo se grabara en dos días, pero las cosas no fueron así “Rocío tenía unas ganas de vida que no te puedes imaginar, cuando termina el espectáculo, le dice a su hermano “Amador este verano tenemos que hacer muchas galas, tenemos que trabajar… Tenía una ilusión por trabajar, porque el espectáculo era su vida… No le costó hacer ese espectáculo, eso es lo que quieren dar a entender. Rocío no vómito, no tenía ni una mancha, tenía toda la ilusión del mundo… Que se descuelguen los teléfonos o manden Whatsapp si lo que digo es mentira”.

Amador Mohedano confirma la versión de Rosa Benito: “De manchas nada”