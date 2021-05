Alba Carrillo sí se cree las lágrimas de Rocío Flores en ‘Supervivientes’: “Si me hubiera llamado Feli se lo habría cogido”

Y es que Alba ha llegado a afirmar que en Honduras llegas a estar tan sensible que ella hubiera recibido encantada una llamada de su ex “Si me hubiera llamado Feli, lo hubiera cogido”. Además, ha explicado que personal de ‘Gran Hermano’ le ha confirmado que Rocío Flores no actúa igual cuando su padre está cerca “Ella estaba lejos de su padre, me dicen que cuando no está el padre es otra persona, que ella quiere que el padre esté orgulloso de ella, entra en conflicto y es otra persona”.