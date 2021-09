Alba Carrillo, a punto de llorar tras una reprimenda de Sonsoles Ónega: “Me metes unos ñascas”

Ante la actitud pasota de Alba, Ángela Portero ha dado cierta credibilidad al testimonio escuchado en ‘Sálvame’ ya que nos la propia Alba y su madre la que hacen comentarios que no dejan muy bien, según ella, a su padre públicamente. “Lo que te guste a ti o no, me importa un bledo” , le ha respondido a sus argumentos una Alba cansada de que no se entienda su sentido del humor “Hay una cosa que se llama sentido del humor y si ellos no tienen la piel tan fina por qué nos vamos a meter los demás” .

Ángela no ha entrado al trapo, pero Sonsoles Ónega le ha pedido a su colaboradora que no le dijera esas cosas a su compañera del Fresh “No le digas que te importa un bledo”. “Es que me importa un bledo”, le ha respondido Alba a una Sonsoles que estaba intentando mediar “Sabes que te quiero”, pero que no lo ha conseguido. Alba Carrillo se ha enfadado y no ha dudado en mostrar su disgusto “Ya no lo sé, últimamente lo estoy dudando porque me metes unos ñascas, te lo digo de verdad”. Sonsoles ha intentado que no se lo tomar mal “Me ha dado pena, hombre”, pero la colaboradora tiene claro que ella también puede expresar su opinión libremente “Igual que ella dice lo que quiere, yo también o ¿qué pasa?”.