Alba Carrillo y Sofía Suescun, muy críticas con los ganadores de ‘La Casa Fuerte 2’: “Me han dicho que es muy falsilla”

Sí, las televisivas y colaboradoras del Fresh, Alba Carrillo y Sofía Suescun, estaban de bajón y no porque no les haya tocado el gordo si no porque ‘La Casa Fuerte’ la ganaron la pareja formada por Mahi y su novio Rafa. Ellas están a favor de los concursantes más polémicos “Nos aburre que gane el buen rollismo” e incluso, han ido un poquito más allá con sus críticas.