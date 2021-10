Alejandro Albalá, sobre la boda de Anabel Pantoja: “He preferido no ir y comentar la jugada”

Omar Sánchez hubiera querido que estuviera en La Graciosa, pero la novia no quiso hacerle pasar a su prima Isa Pi por ese trago y Alejandro Albalá ha decidido vivir la boda de Anabel Pantoja convertido en un comentarista cinco estrellas del enlace. Él prefiere no decir que no le han invitado y afirmar “He preferido no ir y comentar la jugada”.